Хоккейная сборная Канады впервые за 16 лет осталась без медалей на Олимпийских играх

В четвертьфинале Пекина-2022 канадцы уступили сборной Швеции

Сборная Канады по хоккею проиграла Швеции / фото - Getty Images

Сборная Канады по хоккею проиграла Швеции (0:2) в четвертьфинале Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Стоит отметить, что это первая Олимпиада за последние 16 лет, в которой канадцы остались без медалей. В 2010 и 2014 годах сборная Канады выигрывала золотые медали, а в 2018 году забрала бронзу.

Олимпийский хоккейный турнир-2022

Четвертьфинал

Швеция – Канада – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 Валльмарк 50:15,

2:0 Ландер (Хольмберг) 58:10,

Вратари: Йоханссон – Томкинс.

Напомним, женская сборная Канады в четверг, 17-го февраля, сразиться с США за золотые медали Пекина-2022.