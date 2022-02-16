Канада всухую разгромила Китай в заключительном матче группового этапа
Хоккейная сборная Канады впервые за 16 лет осталась без медалей на Олимпийских играх
В четвертьфинале Пекина-2022 канадцы уступили сборной Швеции
18:46
Сборная Канады по хоккею проиграла Швеции / фото - Getty Images
Сборная Канады по хоккею проиграла Швеции (0:2) в четвертьфинале Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Стоит отметить, что это первая Олимпиада за последние 16 лет, в которой канадцы остались без медалей. В 2010 и 2014 годах сборная Канады выигрывала золотые медали, а в 2018 году забрала бронзу.
Олимпийский хоккейный турнир-2022
Четвертьфинал
Швеция – Канада – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 Валльмарк 50:15,
2:0 Ландер (Хольмберг) 58:10,
Вратари: Йоханссон – Томкинс.
Напомним, женская сборная Канады в четверг, 17-го февраля, сразиться с США за золотые медали Пекина-2022.