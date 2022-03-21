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ХV Зимовий Європейський юнацький Олімпійський фестиваль – відкрито!

Бажаємо перемог українським спортсменам та всій Україні!
Olympics
12:21
ХV Зимовий Європейський юнацький Олімпійський фестиваль – відкрито!
Фото/GettyImages

В неділю 20 березня у фінському місті Вуокатті стартував ХV Зимовий Європейський юнацький Олімпійський фестиваль

Урочиста церемонія відкриття найпрестижніших молодіжних стартів Старого світу відбулася у найкращих олімпійських традиціях – з парадом команд-учасниць, які представляють 44 європейські країни, підняттям прапора Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК), клятвою атлета, тренера, судді й запаленням олімпійського вогню.

Особливо тепло глядачі зустріли українську збірну, яка завдячуючи скоординованим зусиллям президента Національного олімпійського комітету України, Європейських Олімпійських Комітетів та  підтримці Олімпійських комітетів Польщі, Італії,Естонії, Австрії, Фінляндї успішно прибула до Вуокатті. Нести прапор України довірили двом талановитим молодим олімпійцям –  чемпіону світу з літніх лиж Олександру Лисогору та чемпіонці України з шорт-треку Єлізаветі Сидьорко.

Олександр та Єлізавета не лише є найтитулованішими спортсменами нашої команди, а й представляють міста, які сьогодні героїчно протистоять російській агресії, – Чернігів та Харків.

Тож, вболіваємо за наших юних співвітчизників, які впродовж наступних п’яти днів будуть представляти Україну в семи видах спорту, а саме: біатлоні, лижних гонках, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, стрибках з трампліна, шорт-треку та фігурному катанні.

Источник: НОК Украины Александр Сукманский
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