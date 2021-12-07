Китай назвал политической провокацией решение США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине

Вашингтону обещают конкретные контрмеры





В Министерстве иностранных дел КНР прокомментировали решение США дипломатически блокировать Олимпийские игры в Пекине.



По словам спикера МИД Китая Чжао Лицзяня, дипломатический бойкот является вопиющей политической провокацией.

«Зимняя Олимпиада и Паралимпиада в Пекине – это встреча спортсменов и любителей зимних видов спорта со всего мира. Именно они должны быть в центре внимания. Зимние Олимпийские игры – это не сцена для политического позерства и манипуляций. Неприглашенные на Игры американские политики продолжают раскручивать тему с «дипломатическим бойкотом». Но это попытка выдать желаемого за действительное и действия, направленные на политическое манипулирование. Это… вопиющая политическая провокация и серьезное оскорбление для 1,4 миллиарда китайского народа».

Также в МИД КНР посоветовали США действовать в соответствии с олимпийскими принципами, где нет места политике. Если Вашингтон продолжит свою политику, то против США примут контрмеры.

Напомним, ранее в Белом доме объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм в Китае.