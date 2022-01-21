Китай обещает жестко наказывать спортсменов за политические акции на Олимпиаде. Но прецедентов, похоже, не избежать
До старта Олимпийских игр-2022 в Пекине остается чуть больше двух недель. Главное, что заботит и спортсменов, и организаторов сейчас – ситуация с коронавирусом. Именно она может повлиять на проведение соревнований, вмешаться в их результаты и даже привести к отмене. Однако это далеко не единственная проблема, которая может возникнуть.
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Олимпиада в Китае – это уже автоматически красная тряпка для многих демократических стран. Еще несколько недель назад дипломатический бойкот Играм объявили США, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и другие страны. Недавно одиозный президент Чехии Милош Земан осудил этот демарш. И вполне ожидаемо, что это сюжетная линия найдет свое продолжение уже по ходу проведения Игр, тем более, что поводов выразить протест в Китае хватает: здесь и ущемление уйгурского населения в провинции Синцзянь, и статус Тайваня, и протесты в Гонконге.
Однако Китай решил сыграть на опережение. Накануне заместитель директора по международным связям оргкомитета Пекина-2022 Ян Шу сделал весьма четкое заявление, отвечая на вопрос о возможных акциях по ходу Игр-2022: спортсменов может ждать автоматическое лишение аккредитации.
«Я уверен, любое проявление, соответствующее олимпийскому духу, будет защищено.
Любое поведение или речь, которые противоречат олимпийскому духу или китайским законам и правилам, подлежат определенному наказанию», – заявил Ян Шу на пресс-конференции.
Токио-2020 уже стал прецедентом. Перед японской Летней Олимпиадой Хартия Международного олимпийского комитета (МОК) весьма четко регламентировала этот вопрос, категорически запрещая любую политическую и религиозную пропаганду на Играх. Однако в канун Олимпиады в Токио были сделаны поблажки, как утверждалось, по многочисленным просьбам спортсменов – в первую очередь, борцов с расизмом. Уже в Японии было разрешено проводить акции, не оскорбляющие других людей, но за пределами соревнований – на пресс-конференциях, в Олимпийской деревне или перед выходом на арене.
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Однако токийский опыт уже создал прецедент. Весь мир облетело фото американской толкательницы ядра Рэйвен Сондерс со скрещенными руками над головой во время церемонии награждения – жест, демонстрирующийся в знак поддержки сексуальных меньшинств. Юридически это делать было запрещено, но американка не понесла никакого наказания.
То же самое было и с китайскими велогонщицами Бао Шаньцзю и Чжун Тяньши, которые вышли на церемонию награждения со значками с портретом Мао Цзэдуна – и на это тоже закрыли глаза.
Теперь же китайцы грозятся подходить к подобным нарушениям со всей строгостью. Более того, спортсмены из стран, объявивших дипломатический бойкот были предупреждены – информация с их смартфонов и ноутбуков может быть украдена китайскими спецслужбами, поэтому свои гаджеты лучше оставить дома, а в Пекине пользоваться временными аппаратами, которые затем стоит уничтожить. Это только подогревает политический конфликт в канун начала Игр.
МОК в этой ситуации предпочитает занимать нейтралитет, отбиваясь дежурными фразами о «поддержке прав человека», и «всецелому следованию Олимпийской Хартии».
Многие западные страны воспринимают Олимпиаду в Пекине как серьезную попытку Коммунистической партии Китая укрепить свою легитимизацию и заставить мир закрыть глаза на все нарушения прав человека. В таких условиях уже по ходу соревнований мы практически наверняка станем свидетелями какого-то конфликта с политическим контекстом, а, возможно, и не одного. И если Китай все же решится применить против спортсменов самые жестокие санкции, не станет ли этом поводом к новому, более серьезному международному скандалу?
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