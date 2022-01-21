Китай обещает жестко наказывать спортсменов за политические акции на Олимпиаде. Но прецедентов, похоже, не избежать

В Токио были поблажки, но теперь все попытки будут пресекать

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До старта Олимпийских игр-2022 в Пекине остается чуть больше двух недель. Главное, что заботит и спортсменов, и организаторов сейчас – ситуация с коронавирусом. Именно она может повлиять на проведение соревнований, вмешаться в их результаты и даже привести к отмене. Однако это далеко не единственная проблема, которая может возникнуть.

Олимпиада в Китае – это уже автоматически красная тряпка для многих демократических стран. Еще несколько недель назад дипломатический бойкот Играм объявили США, Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и другие страны. Недавно одиозный президент Чехии Милош Земан осудил этот демарш. И вполне ожидаемо, что это сюжетная линия найдет свое продолжение уже по ходу проведения Игр, тем более, что поводов выразить протест в Китае хватает: здесь и ущемление уйгурского населения в провинции Синцзянь, и статус Тайваня, и протесты в Гонконге.

Однако Китай решил сыграть на опережение. Накануне заместитель директора по международным связям оргкомитета Пекина-2022 Ян Шу сделал весьма четкое заявление, отвечая на вопрос о возможных акциях по ходу Игр-2022: спортсменов может ждать автоматическое лишение аккредитации.

«Я уверен, любое проявление, соответствующее олимпийскому духу, будет защищено. Любое поведение или речь, которые противоречат олимпийскому духу или китайским законам и правилам, подлежат определенному наказанию», – заявил Ян Шу на пресс-конференции.

Ян Шу / Фото - Xinhua via ZUMA Ян Шу / Фото - Xinhua via ZUMA

Токио-2020 уже стал прецедентом. Перед японской Летней Олимпиадой Хартия Международного олимпийского комитета (МОК) весьма четко регламентировала этот вопрос, категорически запрещая любую политическую и религиозную пропаганду на Играх. Однако в канун Олимпиады в Токио были сделаны поблажки, как утверждалось, по многочисленным просьбам спортсменов – в первую очередь, борцов с расизмом. Уже в Японии было разрешено проводить акции, не оскорбляющие других людей, но за пределами соревнований – на пресс-конференциях, в Олимпийской деревне или перед выходом на арене.

Однако токийский опыт уже создал прецедент. Весь мир облетело фото американской толкательницы ядра Рэйвен Сондерс со скрещенными руками над головой во время церемонии награждения – жест, демонстрирующийся в знак поддержки сексуальных меньшинств. Юридически это делать было запрещено, но американка не понесла никакого наказания.

То же самое было и с китайскими велогонщицами Бао Шаньцзю и Чжун Тяньши, которые вышли на церемонию награждения со значками с портретом Мао Цзэдуна – и на это тоже закрыли глаза.

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Теперь же китайцы грозятся подходить к подобным нарушениям со всей строгостью. Более того, спортсмены из стран, объявивших дипломатический бойкот были предупреждены – информация с их смартфонов и ноутбуков может быть украдена китайскими спецслужбами, поэтому свои гаджеты лучше оставить дома, а в Пекине пользоваться временными аппаратами, которые затем стоит уничтожить. Это только подогревает политический конфликт в канун начала Игр.

МОК в этой ситуации предпочитает занимать нейтралитет, отбиваясь дежурными фразами о «поддержке прав человека», и «всецелому следованию Олимпийской Хартии».

Многие западные страны воспринимают Олимпиаду в Пекине как серьезную попытку Коммунистической партии Китая укрепить свою легитимизацию и заставить мир закрыть глаза на все нарушения прав человека. В таких условиях уже по ходу соревнований мы практически наверняка станем свидетелями какого-то конфликта с политическим контекстом, а, возможно, и не одного. И если Китай все же решится применить против спортсменов самые жестокие санкции, не станет ли этом поводом к новому, более серьезному международному скандалу?