Китай выиграл смешанную эстафету в шорт-треке после дисквалификации сборных США, Канады и России

Попытка реабилитироваться после поражения Пакьяо. Кит Турман vs Марио Барриос. Онлайн трансляция
06:00
На столичном крытом стадионе Пекина прошла смешанная командная эстафета по шорт-треку.
Олимпийское золото досталось сборной Китая, которая финишировала со временем в 2:37.348, обогнав на 16 тысячных секунды команду Италии. Это первая медаль для хозяев Олимпиады-2022. Бронзовый комплект наград достался Венгрии (2:40.900).
Стоит отметить, что «по дороге» до финала были дисквалифицированы сборные США, Канады и ОКР (России) за блокировку оппонентов.
Напомним, китайская полиция силой оттащила голландского репортера во время прямой трансляции.
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