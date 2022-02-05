Китай выиграл смешанную эстафету в шорт-треке после дисквалификации сборных США, Канады и России

Для хозяев Олимпиады-2022 это первая медаль на зимних Играх

Шорт-трек / фото - Getty Images

На столичном крытом стадионе Пекина прошла смешанная командная эстафета по шорт-треку.

Олимпийское золото досталось сборной Китая, которая финишировала со временем в 2:37.348, обогнав на 16 тысячных секунды команду Италии. Это первая медаль для хозяев Олимпиады-2022. Бронзовый комплект наград достался Венгрии (2:40.900).

Стоит отметить, что «по дороге» до финала были дисквалифицированы сборные США, Канады и ОКР (России) за блокировку оппонентов.

Напомним, китайская полиция силой оттащила голландского репортера во время прямой трансляции.