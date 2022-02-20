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Клебо: «Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен»

Норвежский лыжник прокомментировал сход во время марафона на Олимпиаде в Пекине
Olympics Пекин-2022
18:00
Клебо: «Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен»
Йоханнес Клебо / фото - Getty Images

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал сход во время марафона на Олимпийских Играх в Пекине.

«Два дня назад я сделал это фото между посещениями туалета. Надеялся, что Олимпиада завершится для меня лучше… Но вчера решил дать себе шанс, посмотреть, выдержит ли мой организм, но он не справился.

Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен, но его не было. Поэтому я чувствовал, что не занимаю чье-то место, выходя на старт.

Не знаю, с чем связана проблема с желудком. Но сейчас это уже неважно. Перед Олимпийскими Играми я сделал все возможное, чтобы быть максимально готовым. Но, как и на прошлогоднем чемпионате мира, мне не удалось завоевать медаль на самой длинной дистанции. В следующем году попытаюсь попробовать еще раз».

Йоханнес Клебо сошел с дистанции во время марафона на Олимпиаде в Пекине.

Рене Тер Велде
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