Клебо: «Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен»

Йоханнес Клебо / фото - Getty Images

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал сход во время марафона на Олимпийских Играх в Пекине.

Я бы не вышел на старт, если бы у нас в запасе был другой спортсмен, но его не было. Поэтому я чувствовал, что не занимаю чье-то место, выходя на старт.

Не знаю, с чем связана проблема с желудком. Но сейчас это уже неважно. Перед Олимпийскими Играми я сделал все возможное, чтобы быть максимально готовым. Но, как и на прошлогоднем чемпионате мира, мне не удалось завоевать медаль на самой длинной дистанции. В следующем году попытаюсь попробовать еще раз».