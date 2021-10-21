«Книги слепым и билеты в зоопарк». Чемпионка Токио-2020 с горечью рассказала о подарках руководства Харькова

Марина Литовченко / Фото: REUTERS

Паралимпийская чемпионка Токио-2020 в настольном теннисе Марина Литовченко в Facebook сообщила о подарках, которые они получили от местных властей после прилета из Токио.



Я люблю свой город, ведь у нас чтят и уважают всех спортсменов. У нас «нет никакой дискриминации» паралимпийцев и олимпийцев. И кавычки тут не просто так, к сожалению. В них вся суть.

Местные власти приглашают нас, чтобы отметить наши высокие достижения, они всегда «готовы прийти нам на помощь и оценить» наши спортивные достижения.

Недавно наткнулась на статью «Город выплатит премии участникам Паралимпийских и Олимпийских игр», где было отмечено, что олимпийцам за бронзовые награды-призерам ХХХІІ летних Олимпийских игр — по 55 тыс. долларов, а призерам ХVI летних Паралимпийских игр — за «золото» – 75 тыс. грн, «серебро» – 50 тыс. грн, «бронза» – 30 тыс. грн (вне зависимости от завоеванных медалей, дополнительно будут выплачены премии в размере 200 тыс. грн, так как паралимпийцы лично подошли к Игорю Терехову и попросили о том, чтобы выплатили хоть какие-то деньги для участников).

Да, все верно вы прочитали, разницу считайте сами – хоть в долларах, хоть в гривнах.

И знаете, дело не только в том, что премии, мягко говоря, отличаются, а в том, как к нам относятся и как с нами общаются при встрече на высшем уровне в городе и области. Например, после возвращения из Токио мы встретились с и.о. главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко.

«Вы – люди с нереальной силой духа. Вы – пример того, как нужно достигать больших побед, имея сложные задачи не только на спортивной арене, но и в жизни. Вы – пример всем украинцам, как надо бороться с вызовами, которые часто нам подбрасывает жизнь, находить в себе силы решать эти задачи и для себя, и для государства, гордо поднимая флаг Украины на всех континентах мира», — сказал Александр Скакун.

Поэтому за самые высокие достижения нас наградили самыми ценными подарками, а именно: вручили цветы и Power Bank. Power Bank – это же источник энергии, нам – паралимпийцам – она очень понадобится.

Затем мы встретились с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым. Он отметил: «Благодаря несгибаемой силе воли, упорству и тренировкам до седьмого пота, вы демонстрируете людям во всем мире, что не бывает ничего невозможного. Уверен, что ваш пример вдохновит многих на достижение своих целей. Болеем за наших паралимпийцев всей душой. Спасибо за то, что прославляете Харьков и Украину».

И тут они вручили еще ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал.

Знаете, дискриминации тут вообще «нет», ведь вывод лишь один напрашивается: Паралимпийцам вообще не нужна поддержка от города и области, ведь они самые «обеспеченные» граждане нашего города.

А что по поводу здоровья, разве у них есть проблемы со здоровьем? Конечно, ответ очевиден, со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее. Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще «не парятся» на Паралимпийских играх.

Просто хочется рыдать от такого «прекрасного» отношения и поддержки города».