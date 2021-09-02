Сборная Украины – серебряный призер Паралимпиады-2020 в командном турнире по настольному теннису
Коль стал серебряным призером Паралимпийских Игр
Украинский пловец финишировал вторым на дистанции 50 метров на спине
2 сентября 13:40
Антон Коль / Фото - FacebookУкраинский пловец Антон Коль завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 50 метров на спине.
Коль приплыл к финишу с результатом 1.13,78. Ранее украинец приплыл втором на дистанции 100 метров на спине.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония. Плавание. 50 метров, спина (класс – S1)
1. Ияд Шалаби (Израиль) – 1.11,79
2. Антон Коль (Украина) – 1.13,78
3. Франческо Беттелла (Италия) – 1.14,87
А тем временем украинские спортсмены Виктор Дидух и Максим Николенко уступили в финале Паралимпиады-2020 в командных соревнованиях по настольному теннису.
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