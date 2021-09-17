Комиссии атлетов и «Антураж атлета» обсудили вопросы защиты прав спортсменов

Выступление команды Украины на Олимпийских играх в Токио признали успешным



Заседание в Олимпийском доме / Фото - noc-ukr.org

По инициативе президента Национального олимпийского комитета Украиныв Олимпийском доме было созвано совместное заседание комиссий атлетов и «Антураж атлета». Об этом сообщаетНОК.Открывая заседание, президент Олимпийского комитета отметил ключевую роль двух комиссий, ведь именно они представляют и защищают интересы спортсменов и способствуют налаживанию коммуникаций со всеми людьми, связанными со спортсменами.По итогам совместного заседания Комиссии атлетов (председатель) и «Антураж атлета» (председатель) и открытого диалога, высказанных мыслей участниками было принято соответствующую резолюцию:Накануне президент Украиныо желании провести зимние Олимпийские игры в Украине