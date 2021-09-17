НОК Украины: «Вакцинация – необязательное условие для участия в Олимпиаде-2020»
Комиссии атлетов и «Антураж атлета» обсудили вопросы защиты прав спортсменов
Выступление команды Украины на Олимпийских играх в Токио признали успешным
09:56
Заседание в Олимпийском доме / Фото - noc-ukr.orgПо инициативе президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки в Олимпийском доме было созвано совместное заседание комиссий атлетов и «Антураж атлета». Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Открывая заседание, президент Олимпийского комитета отметил ключевую роль двух комиссий, ведь именно они представляют и защищают интересы спортсменов и способствуют налаживанию коммуникаций со всеми людьми, связанными со спортсменами.
По итогам совместного заседания Комиссии атлетов (председатель Ольга Саладуха) и «Антураж атлета» (председатель Елена Говорова) и открытого диалога, высказанных мыслей участниками было принято соответствующую резолюцию:
1. Признать, что система отбора спортсменов в состав Олимпийской сборной команды Украины для участия в Играх ХХХИ Олимпиады в Токио была соблюдена, а формирование состава делегации осуществлялось прозрачно, коллегиально в соответствии с поданными национальными федерациями предложений и установленных норм Оргкомитета Игр.
2. Обратиться ко всем политическим силам не использовать спорт для решения своих политических интересов и целей.
3. Обратиться к представителям комиссий атлетов активно использовать свои предоставленные полномочия и возможности для защиты прав атлетов.
4. Признать, что выступление Олимпийской сборной команды Украины на Играх в Токио было успешным.
5. Выразить поддержку инициативы Президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Украине Олимпийских игр.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский проинформировал главу МОК Томаса Баха о желании провести зимние Олимпийские игры в Украине
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