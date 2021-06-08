В Конгрессе США призвали к бойкоту Олимпийских игр в Пекине
Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду-2022 из Пекина
Конгрессмены обеих партий США считают, что МОК нарушает собственные принципы
11:17
Фото: reporteenergia.com
Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести зимнюю Олимпиаду-2022 из Пекина, сообщает Texas Tribune.
Резолюцию составили конгрессмены из обеих партий США.
Геноцид Коммунистической партии Китая против уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств – это моральное испытание нашего времени. Предоставляя КПК возможность скрыть свои злодеяния и улучшить свой имидж на мировой арене, МОК нарушает свои собственные принципы и порочит свой собственный бренд.
Я горжусь тем, что вместе с членами из другой партии, вместе с союзниками из других демократических стран, мы требуем МОК и КПК нести ответ за содеянное.
Напомним, что женскую сборную Украины к ОИ-2022 будет готовить Урош Велепец, а мужскую – Юрай Санитра.
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