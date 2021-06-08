Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 6
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 3
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:00 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс 5:1 Окончен
03:30 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 5:1 Окончен
Теннис (4 события из 37) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:10 Новак Джокович - Lorenzo Musetti 1:0 Окончен
18:25 Рафаэль Надаль - Jannik Sinner 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:55 Софиа Кенин - Мария Саккари 0:2 Окончен
22:00 Марта Костюк - Ига Святек 0:2 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 4:5 Окончен
03:00 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс 3:2 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 125:86 Окончен
05:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс 122:105 Окончен
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
17:00 Александер Зверев - Alejandro Davidovich Fokina -:- Запланирован
22:00 Стефанос Циципас - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2021 (Nottingham, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Катерина Козлова - Мэдисон Бренгл -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:15 Елена Рябыкина - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - БК Запорожье -:- Запланирован

Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду-2022 из Пекина

Конгрессмены обеих партий США считают, что МОК нарушает собственные принципы
Olympics Пекин-2022
11:17
Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду-2022 из Пекина
Фото: reporteenergia.com

Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести зимнюю Олимпиаду-2022 из Пекина, сообщает Texas Tribune.

Резолюцию составили конгрессмены из обеих партий США.

Геноцид Коммунистической партии Китая против уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств – это моральное испытание нашего времени. Предоставляя КПК возможность скрыть свои злодеяния и улучшить свой имидж на мировой арене, МОК нарушает свои собственные принципы и порочит свой собственный бренд.

Я горжусь тем, что вместе с членами из другой партии, вместе с союзниками из других демократических стран, мы требуем МОК и КПК нести ответ за содеянное.

Напомним, что женскую сборную Украины к ОИ-2022 будет готовить Урош Велепец, а мужскую – Юрай Санитра.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Пекин-2022

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

FIS опубликовала предварительный календарь Кубка Мира
FIS опубликовала предварительный календарь Кубка Мира
Лыжные гонки
24 мая 16:05
В Конгрессе США призвали к бойкоту Олимпийских игр в Пекине
В Конгрессе США призвали к бойкоту Олимпийских игр в Пекине
Olympics
19 мая 10:42

Новости: Olympics

Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду-2022 из Пекина
Конгресс США представил резолюцию, в которой призвал МОК перенести зимнюю Олимпиаду-2022 из Пекина
Пекин-2022
11:17
Беленюк об Олимпийских играх в Украине: «Это очень амбициозный план, который будет тянуть за собой большую часть работы»
Беленюк об Олимпийских играх в Украине: «Это очень амбициозный план, который будет тянуть за собой большую часть работы»
7 июня 22:02
Новый опрос показал, что 50 % жителей Японии поддерживают проведение Олимпиады-2020
Новый опрос показал, что 50 % жителей Японии поддерживают проведение Олимпиады-2020
7 июня 14:38
«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира
Тема дня
«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира
Токио-2020
5 июня 16:31
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Токио-2020
4 июня 11:58
На Олимпийские игры будут допускать болельщиков с документом о вакцинации или отрицательным тестом
На Олимпийские игры будут допускать болельщиков с документом о вакцинации или отрицательным тестом
Токио-2020
31 мая 11:50
Спорту в Беларуси предрекли упадок, пока не закончится эпоха Лукашенко
Спорту в Беларуси предрекли упадок, пока не закончится эпоха Лукашенко
Токио-2020
30 мая 23:08
Президент МПК: «Мы бы не организовывали Игры, если бы думали, что они вызовут распространение вируса»
Президент МПК: «Мы бы не организовывали Игры, если бы думали, что они вызовут распространение вируса»
Токио-2020
29 мая 13:22
МОК намерен обязать участников Игр в Токио взять на себя все риски, связанные с COVID-19
МОК намерен обязать участников Игр в Токио взять на себя все риски, связанные с COVID-19
Токио-2020
29 мая 10:41
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
10
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Церемония награждения УХЛ «Звезды хоккейного года». Видео трансляция
WEB
TV
Церемония награждения УХЛ «Звезды хоккейного года». Видео трансляция
18:40
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00