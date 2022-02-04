Коронавирус убивает Игры в Пекине. Победители Олимпиады и чемпионатов мира не могут выступить в Китае

Сборная Украины тоже пострадала из-за COVID-19

Елена Билосюк пропустит Олимпиаду в Пекине / Фото - biathlon.com.ua

308. Столько положительных тестов на коронавирус с 23 января сдали связанные с Олимпийскими играми люди. Среди них и спортсмены, и тренеры, и технический персонал, и официальные представители команды.

Это только те, кто «попался» непосредственно в Пекине. Многие попросту не получили возможности вылететь в Китай.

Но, все же, казалось бы, не так уж и много. Особенно если учитывать, что это число из более чем 600 тысяч тестов. То есть, это где-то 0,05% положительных проб. Именно на это и уповает председатель группы медицинских экспертов Пекина-2022 Браян Макклоски:

«Количество очень мало. Мы уверенны, что система будет работать. Но мы не расслабляемся. Все меры предостережения придерживаются».

Вот только каждый случай заражения нужно рассматривать отдельно. Да, он может не сыграть определяющей роли для Олимпийских игр в целом. Но.

Представьте себя на месте спортсмена. Будь-то действующий чемпион, претендент на медали или просто дебютант подобных соревнований. Четыре года подготовки – все они коту под хвост из-за положительного теста на коронавирус.

Ты можешь пытаться обезопасить себя всеми доступными способами. Но не можешь гарантировать себе ковид-безопасность. Не зря украинский скелетонист Владислав Гераскевич написал, что это лотерея, это не Олимпиада.

Такой была его реакция на слезы бельгийки Ким Мейлеманс, которая уже выступала в скелетоне на Олимпиаде-2018. В Пекине ее отправили на самоизоляцию. Девушка сдала два отрицательных теста, но ее все равно продолжали держать взаперти.

Продолжая тему скелетона. Вы, наверное, не заметите, что в соревнованиях по скелетону не будет Акваси Фримпонга. Он не делает погоды в своем виде спорта. Но…

В Пхенчхане он был единственным представителем не самой зимней страны в мире – Ганы. В Пекине их команда не стала более многочисленной. Еще и потеряла одного представителя.

«Сдал положительный тест на коронавирус в Германии. Я был вакцинирован, у меня нет симптомов. Были принесены в жертву четыре года и то, что я вложил, чтобы попасть на Олимпиаду».

Но коронавирус зацепил не только рядовых участников Игр-2022, но и нескольких претендентов на медали. К примеру, биатлонисты Йоханнес Бё и Ингрид Тандревольд получили статус тех, кто контактировал с зараженными на коронавирус COVID-19. Впрочем, с ними все должно быть в порядке – сдадут отрицательные тесты и вернутся к нормальной жизни.

А от австрийка Марита Крамер, лидер общего зачета Кубка мира, – это уже другая история. 20-летняя девушка готовилась к прорыву в своей карьере – возможности подняться на пьедестал Олимпиады. Но была вынуждена остаться дома:

«Сначала я не могла в это поверить, ведь я действительно приняла все меры, чтобы обезопасить себя от такой ситуации. После теста я сразу же вернулась домой, чтобы сделать повторный тест в надежде, что значение ПЦ достаточно высокое, чтобы я могла улететь позже, но успеть на соревнования. И снова положительный. Никаких слов, никаких эмоций, просто пустота. Или мир настолько несправедлив? В последние годы я готовилась к Олимпиаде. Я так много энергии и времени приложила, чтобы мои мечты сбылись. Теперь кажется, что моим мечтам пришел конец за один день».

Да. Положительный тест перед вылетом – и Крамер осталась за бортом соревнований.

Двукратный олимпийский чемпион норвежец Симен Крюгер заразился коронавирусом за неделю до старта Игр в Пекине. Его тест перед поездкой на Олимпиаду оказался положительным. Пока он просто рискует пропустить соревнования, но кто его знает.

Пятикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в скиатлоне, норвежская лыжница Хейди Венг – его сестра по несчастью. Она тоже находится на карантине на родине. И тренер сборной признался – девушка опасается поездки в Пекин:

«Хейди переживает о том, что может благополучно пройти тесты дома, а затем вирус могут найти в Пекине. Все зависит от методологии проведения тестов. Сначала он может оказаться положительным, а через пару часов отрицательным. Все те, кто летит на Олимпийские игры сталкиваются с такой неопределенностью. Хейди не полетит на Олимпийские игры, если будет риск снова попасть на карантин».

Действительно, от спортсменов, такое ощущение, мало что зависит. Взять, к примеру, случай американской бобслеистки Эланы Майерс-Тейлор. Она привозила медали с последних трех Олимпиад. А здесь уже в Пекине сдала положительный тест. При этом, она получила не просто две, а еще и бустерную дозу вакцины. Но все равно не помогло. Она одна из тех, кто надеется успеть отбыть карантин до начала ее соревнований.

И, к сожалению, коронавирус зацепил и сборную Украины. Нас это несчастье стороной решило не обходить.

Все мы понимаем, что шансы нашей команды на медали не столь уж высоки. От COVID-19, кажется, они не вырастают. Недавняя история – это трагедия Ивана Шмуратко. Фигурист поехал на Олимпиаду, но может там так и не выступить:

«В данный момент чувствую опустошение. К сожалению, коронавирус вмешался в мои Олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и почувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно будет, пока дистанционно. Жду своего возвращения на Олимпийский лед как можно скорее».

Шмуратко пропустил командные соревнования, но надеется, что к 8 февраля получит зеленый свет и все же выступит в одиночном катании в личном зачете.

Вот что о коронавирусе на Олимпиаде сказал тренер сборной Украины по шорт-треку Виталий Сивак:

«Больше сейчас тяжело психологически, все нервничают, есть ковидные переживания у каждого».

Оно и понятно.

Фото - by Justin Setterfield/Getty Images Фото - by Justin Setterfield/Getty Images

Но пока больше всех от коронавируса в сборной Украины пострадала биатлонная команда. Казалось бы, главные медальные надежды связанны именно с этим видом спорта, но COVID-19, как может, вставляет палки в колеса.

Тренерский штаб мужской команды, включительно с Юраем Санитрой, сдал положительные тесты и был отправлен на самоизоляцию. А в женской команде потеря среди спортсменок – Елена Билосюк. Старший тренер Урош Велепец назвал это катастрофой:

«Ее готовили практически круглый год. Она жертвовала целым сезоном, чтобы готовиться к Олимпиаде. Тест Елены – это катастрофа. Для команды это еще ничего, но она пожертвовала целым годом. Пропускала гонки. Она хотела бежать, но мы говорили, чтобы готовилась к Олимпиаде. Сделала несколько тренировок здесь, с оптимизмом уходила, ну и вот».

Все еще есть надежда, что олимпийская чемпионка успеет вернуться к женской эстафете. Но никто не может гарантировать того, что она подойдет к ней в боевой форме.

Так что да, положительных случаев заражения коронавирусом в олимпийской деревне всего 0,05%. Но если углубляться, то для каждого в отдельности это очень болезненный удар.

Кто-то не смог вылететь в Пекин, кто-то оказался на самоизоляции уже в столице Китая, а кто-то попросту переживает, что станет следующим, у кого отберут мечту выступить на главных соревнованиях в мире спорта.

Гераскевич написал все правильно. Это не Олимпиада – это лотерея.