Прототип героини фильма «Пульс» Ботурчук завоевала серебро на Паралимпиаде в Токио
Коваль завоевал золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде. Яровой – второй
Украинским легкоатлетам не было равных в секторе для толкания ядра
15:41
Максим Коваль / Фото - FacebookДвое украинских легкоатлетов взошли на пьедестал почета в секторе для толкания ядра на Паралимпийских играх в Токио.
Максим Коваль выиграл золотую медаль и установил мировой рекорд с результатом 17,34 метра. Следом за ним разместился Александр Яровой – 17.30 м.
Отметим, что теперь сборной Украины теперь 15 золотых медалей на Паралимпиаде.
Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Легкая атлетика. Толкание ядра, мужчины. Финал
1. Максим Коваль (Украина) – 17,34 м (мировой рекорд)
2. Александр Яровой (Украина) – 17,30 (личный рекорд)
3. Эфстратиос Николаидис (Греция) – 15,93
А тем временем украинская пловчиха Елизавета Мерешко стала уже двукратной паралимпийской чемпионкой-2020.