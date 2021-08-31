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Коваль завоевал золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде. Яровой – второй

Украинским легкоатлетам не было равных в секторе для толкания ядра
Olympics Токио-2020
15:41
Коваль завоевал золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде. Яровой – второй
Максим Коваль / Фото - Facebook
Двое украинских легкоатлетов взошли на пьедестал почета в секторе для толкания ядра на Паралимпийских играх в Токио. 

Максим Коваль выиграл золотую медаль и установил мировой рекорд с результатом 17,34 метра. Следом за ним разместился Александр Яровой – 17.30 м.

Отметим, что теперь сборной Украины теперь 15 золотых медалей на Паралимпиаде. 

Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Легкая атлетика. Толкание ядра, мужчины. Финал

1. Максим Коваль (Украина) – 17,34 м (мировой рекорд)

2. Александр Яровой (Украина) – 17,30 (личный рекорд)

3. Эфстратиос Николаидис (Греция) – 15,93

А тем временем украинская пловчиха Елизавета Мерешко стала уже двукратной паралимпийской чемпионкой-2020.


Владимир Кириченко
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