Ковбаснюк: «Настроен на хороший результат и хороший проезд»

Иван Ковбаснюк / фото - facebook.com/ivan.kovbasnyu

Горнолыжник Иван Ковбаснюк, который представит Украину в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, в эфире «UA:Перший» поделился ожиданиями от гонки.

Вчера отменили тренировки, а перед этим я упал, так что у меня только один проезд. Все сложилось как сложилось. У меня так в жизни бывает – без приключений никак.

Настроен на хороший результат и хороший проезд. Сложится как сложится, надеюсь, что будет классно».