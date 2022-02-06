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Ковбаснюк: «Настроен на хороший результат и хороший проезд»
Украинский горнолыжник – о переносе скоростного спуска Пекина-2022
12:59
Иван Ковбаснюк / фото - facebook.com/ivan.kovbasnyu
Горнолыжник Иван Ковбаснюк, который представит Украину в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, в эфире «UA:Перший» поделился ожиданиями от гонки.
«Думаю, я еще не акклиматизировался, я плохо сплю. Для меня это хорошо, что старт переносится. Я набираю форму, мой организм восстанавливается и с каждым днем себя лучше чувствую. Мне это в плюс.
Вчера отменили тренировки, а перед этим я упал, так что у меня только один проезд. Все сложилось как сложилось. У меня так в жизни бывает – без приключений никак.
Настроен на хороший результат и хороший проезд. Сложится как сложится, надеюсь, что будет классно».
Напомним, скоростной спуск на Олимпиаде-2022 перенесен из-за погодных условий.