«Олимпиаду можно будет провести безопасно». МОК опроверг слухи об отмене Игр в Токио-2020
Креативный директор Игр в Токио-2020 уволен из-за идеи нарядить актрису в образ «олимпийской свиньи»
Хироши Сасаки хотел «очень торжественно» открыть Олимпиаду
18 марта 17:41
Хироши Сасаки / Фото - theguardianГлавный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020 Хироши Сасаки был уволен со своей должности.
Сасаки предложил известной японской актрисе и комику Наоми Ватанабе во время церемонии открытия Игр спуститься сверху в образе свиньи. Сасаки хотел назвать ее Olympig — «олимпийской свиньей», обыграв таким образом слова «Олимпиада» и «свинья» на английском языке, а также учел крупную фигуру Ватанабе.
Такую идею он выразил своим коллегам в рабочем чате в приложении Line.
Цитирует Сасаки газета The Mainichi.
«Я часто шучу, поэтому я сказал это как нечто, выскользнувшее изо рта. Я думал, что идея с Ватанабе в милом розовом костюме и высунутым языком сделает ее очаровательной, но меня сразу же отчитали коллеги-мужчины. В моих мыслях и словах было очень неуместное выражение. Я искренне извиняюсь перед ней и перед людьми, которые почувствовали дискомфорт из-за этого. Я раскаиваюсь».
Ранее сообщалось, что эстафета олимпийского огня Токио-2020 может быть отменена.