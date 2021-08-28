Украинец Богодайко завоевал золото и стал семикратным паралимпийским чемпионом
Крипак принес Украине пятое золото Паралимпиады-2020
Украинец выиграл заплыв на дистанции 100 м вольным стилем
12:39
Фото: twitter.com/HromadskeRadio
Пловец Максим Крипак завоевал пятую золотую медаль сборной Украины на Паралимпийских игра-2020.
Украинец на дистанции 100 м вольным стилем (класс – S10) финишировал первым, хотя после первой половины дистанции находился на третьей позиции.
Напомним, что после трех дней Паралимпиады в копилке сборной Украины было 22 медали.
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