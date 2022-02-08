Кто из украинцев выступит на Олимпийских играх 9 февраля

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22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс 4:3 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Майами Хит 100:121 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс 101:116 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз 98:110 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Финикс Санс 124:127 Окончен
04:00 Юта Джаз - Нью-Йорк Никс 113:104 Окончен
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21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
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18:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
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05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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21:45 Вулверхэмптон - Арсенал -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лестер -:- Запланирован
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14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
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02:00 Филадельфия Флайерс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
03:00 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:30 Калгари Флэймс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Запланирован
05:30 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
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02:00 Кливленд Кавальерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Шарлотт Хорнетс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
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18:00 Химик - Кривбасс -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Николаев -:- Запланирован
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Кто из украинцев выступит на Олимпийских играх 9 февраля

Следим за горнолыжным спортом, санным спортом и лыжным двоеборьем
Olympics Пекин-2022
08 февраля 23:25
Кто из украинцев выступит на Олимпийских играх 9 февраля
Дмитрий Мазурчук

В среду, 9 февраля, пройдет очередной день Олимпийских игр в Пекине-2022. В этот день за медали попробуют побороться четверо украинских спортсменов.

Горнолыжный спорт

Женский слалом, 04:15

От Украины выступит: Анастасия Шепиленко

Лыжное двоеборье

Предварительные заезды, 09:00

От Украины выступит: Дмитрий Мазурчук

Санный спорт

Двойки, первая попытка 14:20, вторая – 15:35

От Украины выступят: Игорь Стахив, Андрей Лисецкий

Медальный зачет после 8 февраля.

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