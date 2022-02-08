От нее ждали победы в 16 лет, но тогда давление оказалась чрезмерным. Теперь она принесла стране первое золото Олимпиады в истории
Кто из украинцев выступит на Олимпийских играх 9 февраля
Следим за горнолыжным спортом, санным спортом и лыжным двоеборьем
08 февраля 23:25
Дмитрий Мазурчук
В среду, 9 февраля, пройдет очередной день Олимпийских игр в Пекине-2022. В этот день за медали попробуют побороться четверо украинских спортсменов.
Горнолыжный спорт
Женский слалом, 04:15
От Украины выступит: Анастасия Шепиленко
Лыжное двоеборье
Предварительные заезды, 09:00
От Украины выступит: Дмитрий Мазурчук
Санный спорт
Двойки, первая попытка 14:20, вторая – 15:35
От Украины выступят: Игорь Стахив, Андрей Лисецкий
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