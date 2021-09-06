Левчук советует тратить деньги не на вознаграждение паралимпийцев, а на лечение и создание среды для людей с инвалидностью

Сергей Левчук / Фото: Facebook

Почетный президент Украинской федерации каратэ (УФК) Сергей Левчук в Facebook высказался о том, необходимо ли тратить огромные средства на вознаграждение паралимпийцев.



Как вы думаете, целесообразно такие бюджетные ресурсы тратить только на мотивацию к получению результата для людей с инвалидностью? Возможно будет рациональнее часть этих средств налогоплательщиков, то есть нас с вами, использовать для лечения и создания доступной среды для всех людей с инвалидностью в государстве?

Что важнее для общества – потратить миллиард на мотивацию сотен атлетов, или тот самый миллиард на лечение и интегрирования в социум десятков тысяч?

Вопрос риторический, но считаю, что оно должно быть поставлено. Для понимания масштабов цифр – на строительство спортивной инфраструктуры предусмотрено только 500 млн грн».