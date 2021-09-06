Левчук советует тратить деньги не на вознаграждение паралимпийцев, а на лечение и создание среды для людей с инвалидностью
Почетный президент Украинской федерации каратэ (УФК) Сергей Левчук в Facebook
высказался о том, необходимо ли тратить огромные средства на вознаграждение паралимпийцев.
«Сколько государство платит за мотивацию спортсменов-инвалидов? На выплаты вознаграждений призерам Паралимпийских Игр и их тренерам предусмотрено – 777 200 000 грн. Кроме этого, на материально-техническое обеспечение и участие в соревнованиях национальной сборной лиц с инвалидностью с 1320 спортсменов, предусмотрено еще 535.6 млн грн.
Как вы думаете, целесообразно такие бюджетные ресурсы тратить только на мотивацию к получению результата для людей с инвалидностью? Возможно будет рациональнее часть этих средств налогоплательщиков, то есть нас с вами, использовать для лечения и создания доступной среды для всех людей с инвалидностью в государстве?
Что важнее для общества – потратить миллиард на мотивацию сотен атлетов, или тот самый миллиард на лечение и интегрирования в социум десятков тысяч?
Вопрос риторический, но считаю, что оно должно быть поставлено. Для понимания масштабов цифр – на строительство спортивной инфраструктуры предусмотрено только 500 млн грн».
Напомним, ранее министр спорта сообщил, что вознаграждения паралимпийцев за медали равны олимпийцам.
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