Леви и Нольте принесли сборной Германии одиннадцатую золотую медаль на ОИ-2022

В Яньцине завершили заезды женских двоек в бобслее

фото / пресс-служба Игр-2022

В субботу, 19-го февраля, в Яньцине завершили заезды женских двоек в бобслее, которые прошли в рамках зимней Олимпиады-2022.

Победителями в этой дисциплине стала немецкая пара Лаура Нольте и Дебора Леви. В решающем заезде спортсменки прошли всю дистанцию за 4:03.96, обогнав ближайших конкуренток, соотечественник Мариаму Яманке и Александру Бургхардт на 0,76 секунды. На последней ступени пьедестала разместилась дуэт из США: Элана Мейерс Тейлор – Сильвия Хоффман (+1,52).

Напомним, Суй и Хань с мировым рекордом в парном катании выиграли олимпийское золото Пекина-2022.