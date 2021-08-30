Украинцы завоевали еще два золота Паралимпийских игр-2020
Литовченко – чемпионка Паралимпиады-2020. Дидух стал серебряным призером Игр
Украина продолжает штамповать медали в Токио
08:57
Марина Литовченко / Фото - FacebookУкраинка Марина Литовченко стала чемпионкой Паралимпиады-2020 в настольном теннисе.
В финальном поединке спортсменка переиграла Маляк Алиеву из ПКР со счетом 3:0. Матч длился 15 минут, украинка набрала 33 очка.
Отметим, что для сборной Украины эта золотая медаль стала 11-й на Паралимпийских играх-2020.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония. Настольный теннис, класс 6. Женщины. Финал
Марина Литовченко (Украина) – Маляк Алиева (ПКР) – 3:0 (11:6, 11:4, 11:3)
В мужском настольном теннисе украинец Виктор Дидух завоевал серебро.
В финальном матче Виктор проиграл Хао Шуаю из Китая – 1:3. Матч длился 34 минуты, Дидух набрал 43 очка.
Паралимпийские игры-2020. Токио, Япония. Настольный теннис, класс 8. Мужчины. Финал
Виктор Дидух (Украина) – Хао Шуай (Китай) – 1:3 (15:17, 7:11, 11:6, 10:12)
Накануне украинцы завоевали две золотые награды – Оксана Зубковская в прыжках в длину, Роман Полянский в академической гребле на 2000 м.
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