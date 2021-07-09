Лукашенко – в напутствие белорусским спортсменам: «Ваши достижения – это не только личный триумф»

Александр Лукашенко / фото - БелТА

Александр Лукашенко проводил белорусских спортсменов на Олимпийские Игры в Токио. Президент выступил с речью перед олимпийцами, которые отправились в Японию за медалями. Слова Лукашенко приводит БелТа.

Эта борьба всегда была тяжелой. Уверен, что на сей раз будет еще труднее. Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения – это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики. Хотя спорт давно уже стал разменной картой в политике, к сожалению.

Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Безусловно, вы все понимаете.

Но эта ноша не тяжелее тех испытаний, которые вы уже преодолели. Я в деталях осведомлен, через что вам пришлось пройти. Но вы все-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг.

Были провокации, травля и угрозы. Эти удары вы держали, как истинные атлеты, проявив терпение, волю и мужество. Теперь так же уверенно надо отстоять честь нашей Беларуси на аренах в Токио. Вы знаете, что соперники будут сильнейшие.

Определенные сложности создадут медицинские ограничения, усиленный контроль со стороны различных структур. Не исключен и прессинг с политическим подтекстом.

Лозунг «Спорт вне политики» давно забыт. Забыт еще с 80-го года.

Но свежи воспоминания о том, как и с какими надуманными поводами коллективный Запад развернул тогда агрессивную травлю Советского Союза. Не так и много лет прошло – чуть больше 40 – с открытия XXII летних Олимпийских игр в Москве».