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Лузан, Романчук, Терлюга и Крипак – в рейтинге Forbes «30 до 30» 2021 года

Украинские спортсмены не только покоряют Олимп
Olympics
16:37
Лузан, Романчук, Терлюга и Крипак – в рейтинге Forbes «30 до 30» 2021 года
Анжелика Терлюга / Фото - wkf.net
Известные украинские спортсмены попали в рейтинг Forbes «30 до 30» 2021 года – 30 влиятельных украинцев, которые младше 30 лет. 

В рейтинг Forbes «30 до 30»вошли:

Максим Крипак (26 лет) – 5-кратный чемпион Паралимпиады-2020 в Токио по плаванию;

Людмила Лузан (24 года) – серебряный и бронзовый призер Токио-2020 в гребле на каноэ;

Михаил Романчук (25 лет) – серебряный и бронзовый призер Токио-2020 по плаванию;

Анжелика Терлюга (29 лет) – серебряный призер Токио-2020 по карате.

Отметим, что в этот рейтинг вошли новые участники, которые не были включены в предыдущие рейтинги «30 до 30».

Напомним, Лузан установила историческое достижение для украинской гребли, став первой спортсменкой, которой удалось завоевать три медали на одном чемпионате мира.
Источник: forbes.ua Владимир Кириченко
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Теги

Анжелика Терлюга Людмила Лузан Максим Крипак Михаил Романчук

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