Одной холостячкой меньше. Терлюга вышла замуж
Лузан, Романчук, Терлюга и Крипак – в рейтинге Forbes «30 до 30» 2021 года
Украинские спортсмены не только покоряют Олимп
16:37
Анжелика Терлюга / Фото - wkf.netИзвестные украинские спортсмены попали в рейтинг Forbes «30 до 30» 2021 года – 30 влиятельных украинцев, которые младше 30 лет.
В рейтинг Forbes «30 до 30»вошли:
– Максим Крипак (26 лет) – 5-кратный чемпион Паралимпиады-2020 в Токио по плаванию;
– Людмила Лузан (24 года) – серебряный и бронзовый призер Токио-2020 в гребле на каноэ;
– Михаил Романчук (25 лет) – серебряный и бронзовый призер Токио-2020 по плаванию;
– Анжелика Терлюга (29 лет) – серебряный призер Токио-2020 по карате.
Отметим, что в этот рейтинг вошли новые участники, которые не были включены в предыдущие рейтинги «30 до 30».
Напомним, Лузан установила историческое достижение для украинской гребли, став первой спортсменкой, которой удалось завоевать три медали на одном чемпионате мира.
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