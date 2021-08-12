Горуна: «Игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена»
Львов подарит квартиры трём своим олимпийским призерам
О подарке лично заявил мэр Андрей Садовой
17:58
Станислав Горуна / Фото - gettyimages
Трое львовян, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио, получат от мэрии Львова квартиры в подарок. Об этом в эфире радио «Люкс FM» рассказал городской голова Андрей Садовой.
«Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль – получает от города квартиру. Эта норма у нас есть уже очень много лет. В этом году мы готовим для олимпийцев три квартиры.
Сегодня любая олимпийская медаль критически ценной, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы. Наши спортсмены очень старались, поэтому получат примерно одинаковые квартиры».
Отметим, что квартиры получат велогонщица Елена Старикова – серебро, борец Алла Черкасова и каратист Станислав Горуна – бронза.