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Львов подарит квартиры трём своим олимпийским призерам

О подарке лично заявил мэр Андрей Садовой

Olympics Токио-2020
17:58
Львов подарит квартиры трём своим олимпийским призерам
Станислав Горуна / Фото - gettyimages

Трое львовян, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио, получат от мэрии Львова квартиры в подарок. Об этом в эфире радио «Люкс FM» рассказал городской голова Андрей Садовой.

«Во Львове есть традиция: кто привозит олимпийскую медаль – получает от города квартиру. Эта норма у нас есть уже очень много лет. В этом году мы готовим для олимпийцев три квартиры.

Сегодня любая олимпийская медаль критически ценной, ведь между золотом, серебром и бронзой – микроны разницы. Наши спортсмены очень старались, поэтому получат примерно одинаковые квартиры».

Отметим, что квартиры получат велогонщица Елена Старикова – серебро, борец Алла Черкасова и каратист Станислав Горуна – бронза.

Карен Агабекян
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Теги

Андрей Садовой Елена Старикова Алла Черкасова Станислав Горуна

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