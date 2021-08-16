Львов просит у Минобороны спорткомплекс СКА. Там хотят сделать базу для подготовки спортсменов

Бассейн в СКА

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил в Instagram, что город попросит Министерство обороны передать им в пользование спорткомплекс СКА, где хотят сделать базу для подготовки спортсменов.



Поэтому готовимся вместе с нашими олимпийцами к большой работе.

В планах – еще больше развить спортивную инфраструктуру города, в том числе и спортивный комплекс СКА. Уже готовим обращение, чтобы Министерство обороны Украины передало базу на баланс города.

Должны обеспечить спортсменам достойные условия для тренировок и сделать пространство, где будет воспитываться новое поколение чемпионов».