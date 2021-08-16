Садовой прокомментировал возможное переименование «Арены Львов» в честь Степана Бандеры
Львов просит у Минобороны спорткомплекс СКА. Там хотят сделать базу для подготовки спортсменов
По словам Андрея Садового, они хотят развивать спортивную инфраструктуру
12:49
Бассейн в СКА
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил в Instagram, что город попросит Министерство обороны передать им в пользование спорткомплекс СКА, где хотят сделать базу для подготовки спортсменов.
«Каждые новые победы дают новые импульсы.
Поэтому готовимся вместе с нашими олимпийцами к большой работе.
В планах – еще больше развить спортивную инфраструктуру города, в том числе и спортивный комплекс СКА. Уже готовим обращение, чтобы Министерство обороны Украины передало базу на баланс города.
Должны обеспечить спортсменам достойные условия для тренировок и сделать пространство, где будет воспитываться новое поколение чемпионов».
Напомним, ранее Садовой заявил, что собирается передать квартиры трем олимпийским призерам Токио-2020.