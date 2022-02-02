Любишь мясо – отправляйся в бан! WADA предупредило олимпийцев в Пекине о допинговых рисках

Все дело в кленбутероле

фото / WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало заявление, адресованное всем участникам зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

WADA предупреждает, что, после употребления любых мясных продуктов в Пекине, в допинг-пробах спортсменов могут найти препарат кленбутерол, который входит в список запрещенных. Этот препарат используется в Китае для выращивания скота и может содержаться в уже готовом мясе.

Стоит отметить, что WADA не уточняет, что будет делать со спортсменами, в пробах которых найдут кленбутерол. Вполне возможно, что подобное заявление – официальное предостережение для спортсменов. И в случае положительной пробы на препарат – поблажки не будет.

Напомним, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, сколько государство потратило на подготовку национальной команды к ОИ.