Он четвертый с конца. Марусяк не смог выйти в финал прыжков с трамплина
Марусяк: «Это мои первые Олимпийские игры. Сейчас всем доволен»
Украинец не смог пройти в финал прыжков с трамплина
14:45
Евгений Марусяк / фото - Getty Images
Украинец Евгений Марусяк не смог пробиться в финал прыжков с трамплина на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. В комментарии пресс-службе НОК Украины Марусяк поделился впечатлениями после дебюта на ОИ.
«Я очень сильно переживал. Это мои первые Олимпийские игры. Вы знаете, как все в первый раз. Не знаю, что сказать. Сейчас всем доволен. Спасибо нашим представителям, Украине, которая помогала, помогает и, надеюсь, будет помогать в этом. Мы будем развиваться в прыжках, и трамплины у нас будут на таком уровне, как здесь, со временем все сразу не может, но со временем, надеюсь, что так и будет».
Напомним, Шмуратко на тренировке в Пекине впервые выполнил тройной аксель.
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