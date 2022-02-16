Абраменко – самый титулованный украинец в истории Зимних Олимпийских игр
Медаль Абраменко – 9-я в истории Украины на зимних Олимпийских играх
Украинец забрал серебро в лыжной акробатике Пекина-2022
15:27
Александр Абраменко / фото - Getty Images
Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в лыжной акробатике.
Эта олимпийская медаль стала второй для спортсмена, сделав его самым титулованным украинским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр. Также стоит отметить, что серебро Абраменко – девятая медаль в истории Украины на ОИ.
Еще один украинский фристайлист Александр Окипнюк занял девятое итоговое место.