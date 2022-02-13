Меркушина – о 25-м месте в персьюте Пекина-2022: «Хорошо, что дожила и справилась с трассой»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня Мбаппе встретится со своим будущим. А каким было его прошлое в криминальном районе?
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Специя - Фиорентина 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Атлетик 3:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:45 Белый Барс - СК Сокол 1:4 Окончен
Теннис (2 события из 43) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл 2:0 Окончен
09:00 Харрье Дарт - Марта Костюк 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Идёт
Футбол (3 события из 12) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Спортинг - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Реал -:- Запланирован
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:15 Манчестер Юнайтед - Брайтон -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 6) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Краматорск 1:7 Окончен
18:00 Донбасс - Мариуполь 5:3 Идёт
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
04:00 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс 1:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Детройт Пистонс 103:94 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Сан-Антонио Сперс 120:109 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Торонто Рэпторс 120:90 Окончен
04:00 Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 135:101 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Голден Стэйт Уорриорз 119:104 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Интер - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Атлетико - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 9) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Майами Хит - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Химик -:- Отменен
19:00 БК Тернополь - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Харьковские Соколы - Прометей -:- Запланирован
Сейчас в эфире
17:55
live
Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс – Мариуполь. Прямая трансляция - в перерыве XSPORT Review
19:55
live
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Дрезднер – Прометей. Прямая трансляция

Меркушина – о 25-м месте в персьюте Пекина-2022: «Хорошо, что дожила и справилась с трассой»

Украинская биатлонистка подвела итоги гонки
Olympics Пекин-2022
13 февраля 12:49
Меркушина – о 25-м месте в персьюте Пекина-2022: «Хорошо, что дожила и справилась с трассой»
Анастасия Меркушина / фото - Getty Images

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина в эфире телеканала «UA:Перший» прокомментировала свое 25-е место в гонке преследования на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Сегодня очень тяжелый день. Мне даже не хватило времени на разминку, потому что тяжелый снег, тяжелые лыжи, ускорения как такового не получалось. Начало вообще не получилось, очень тяжелая трасса. На такой высоте выдержать эту гонку было действительно тяжело.

Я знала, что мне тяжело, я задыхаюсь, потому к стрельбе подходила в более спокойном темпе. На первом рубеже не справилась с подходом, потому что на 28-ю установку не успеваешь как-то подойти, отдышаться, спуск плохой – не справилась с дыханием.

На последней стойке пошел лопатый снег, его просто не успевало сдувать, когда я стала, то правая нога просто съезжала, неровный рубеж не повезло с установкой. На одной ноге не получалось удержать равновесие.

25-е ​​место? Слава богу, что да. С таким самочувствием… Не думаю, что у меня что-то особенное, всем тяжело было сегодня. Хорошо, что дожила и справилась с трассой. До эстафеты главное восстановиться, собраться с мыслями и отработать главную гонку сезона». 

Напомним, Прима не стал скрывать, что очень переживает из-за российской агрессии по отношению к Украине.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анастасия Меркушина Пекин-2022

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Известно, в какой расстановке женская сборная Украины побежит эстафету Пекина-2022
Известно, в какой расстановке женская сборная Украины побежит эстафету Пекина-2022
Olympics Пекин-2022
20:15
Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»
Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»
Olympics Пекин-2022
19:50
Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»
Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»
Olympics Пекин-2022
18:58
Несмотря на победы Германии в бобслее, Норвегия удерживает лидерство медального зачета ОИ-2022
Несмотря на победы Германии в бобслее, Норвегия удерживает лидерство медального зачета ОИ-2022
Olympics Пекин-2022
17:59
Сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее Пекина-2022
Сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее Пекина-2022
Olympics Пекин-2022
17:46
Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине
Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине
Olympics Пекин-2022
17:09

Новости: Olympics

Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»
Санитра: «Уже давно такого не помню, чтобы столько команд было на штрафных кругах»
Пекин-2022
19:50
Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»
Английский ведущий – о допинге Валиевой: «Почему кто-то должен смотреть эту запятнанную Олимпиаду, когда мошенникам позволено блистать?»
Пекин-2022
18:58
Несмотря на победы Германии в бобслее, Норвегия удерживает лидерство медального зачета ОИ-2022
Несмотря на победы Германии в бобслее, Норвегия удерживает лидерство медального зачета ОИ-2022
Пекин-2022
17:59
Сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее Пекина-2022
Сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее Пекина-2022
Пекин-2022
17:46
Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине
Совпадение или нет? Медальную надежду Украины выпустили из карантина сразу по завершению соревнований в ее дисциплине
Пекин-2022
17:09
Окипнюк: «Выпустили из карантина буквально перед стартом соревнований»
Окипнюк: «Выпустили из карантина буквально перед стартом соревнований»
Пекин-2022
15:45
Абраменко – о выходе в финал лыжной акробатики в Пекине-2022: «Мы будем сражаться за медали»
Абраменко – о выходе в финал лыжной акробатики в Пекине-2022: «Мы будем сражаться за медали»
Пекин-2022
15:36
Расписание соревнований на Олимпийских играх 15 февраля с участием украинцев
Расписание соревнований на Олимпийских играх 15 февраля с участием украинцев
Пекин-2022
14 февраля 22:54
Норвегия по-прежнему удерживает лидерство в медальном зачете
Норвегия по-прежнему удерживает лидерство в медальном зачете
Пекин-2022
14 февраля 20:55
Все новости

Популярные новости

Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
09 февраля 08:00
78
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Пекин-2022. Украинец, который ехал за золотом, занял последнее место в своем четвертьфинале
Olympics Пекин-2022
11 февраля 14:22
8
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Слушания CAS в Пекине по делу о допинге россиянки длились 7 часов
Olympics Пекин-2022
13 февраля 22:12
36
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Спарринг-партнер Кличко рассказал, что за Ломаченко заносили деньги на Олимпийских играх
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 09:31
5
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Тренер Уайлдера: «Джошуа не нуждается в новом тренере. Причина поражения от Усика была не в этом»
Бокс Профессиональный бокс
10 февраля 13:41
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Чехия в невероятном матче обыграла россиян на Олимпийских играх-2022
Olympics Пекин-2022
12 февраля 17:48
6
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
18:00
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дрезднер» — «Прометей». Видео трансляция
20:00
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. ПСЖ – «Реал». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Спортинг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Интер» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария». Онлайн трансляция
16 февраля 22:00
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Барселона» – «Наполи». Онлайн трансляция
17 февраля 19:45
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Аталанта» – «Олимпиакос». Онлайн трансляция
17 февраля 22:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
18 февраля 21:45
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
19 февраля 18:00
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Заур Абдуллаев – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
19 февраля 23:00
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
WEB
Амир Хан – Келл Брук. Онлайн трансляция
19 февраля 23:30
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
WEB
Будущая звезда бокса возвращается. Хайме Мунгия – Димитриус Баллард. Онлайн трансляция
20 февраля 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
20 февраля 14:10