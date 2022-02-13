Меркушина – о 25-м месте в персьюте Пекина-2022: «Хорошо, что дожила и справилась с трассой»

Анастасия Меркушина / фото - Getty Images

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина в эфире телеканала «UA:Перший» прокомментировала свое 25-е место в гонке преследования на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Я знала, что мне тяжело, я задыхаюсь, потому к стрельбе подходила в более спокойном темпе. На первом рубеже не справилась с подходом, потому что на 28-ю установку не успеваешь как-то подойти, отдышаться, спуск плохой – не справилась с дыханием.

На последней стойке пошел лопатый снег, его просто не успевало сдувать, когда я стала, то правая нога просто съезжала, неровный рубеж не повезло с установкой. На одной ноге не получалось удержать равновесие.

25-е ​​место? Слава богу, что да. С таким самочувствием… Не думаю, что у меня что-то особенное, всем тяжело было сегодня. Хорошо, что дожила и справилась с трассой. До эстафеты главное восстановиться, собраться с мыслями и отработать главную гонку сезона».