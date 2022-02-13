Меркушина – о 25-м месте в персьюте Пекина-2022: «Хорошо, что дожила и справилась с трассой»
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина в эфире телеканала «UA:Перший» прокомментировала свое 25-е место в гонке преследования на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Сегодня очень тяжелый день. Мне даже не хватило времени на разминку, потому что тяжелый снег, тяжелые лыжи, ускорения как такового не получалось. Начало вообще не получилось, очень тяжелая трасса. На такой высоте выдержать эту гонку было действительно тяжело.
Я знала, что мне тяжело, я задыхаюсь, потому к стрельбе подходила в более спокойном темпе. На первом рубеже не справилась с подходом, потому что на 28-ю установку не успеваешь как-то подойти, отдышаться, спуск плохой – не справилась с дыханием.
На последней стойке пошел лопатый снег, его просто не успевало сдувать, когда я стала, то правая нога просто съезжала, неровный рубеж не повезло с установкой. На одной ноге не получалось удержать равновесие.
25-е место? Слава богу, что да. С таким самочувствием… Не думаю, что у меня что-то особенное, всем тяжело было сегодня. Хорошо, что дожила и справилась с трассой. До эстафеты главное восстановиться, собраться с мыслями и отработать главную гонку сезона».
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