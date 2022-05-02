«Ми об’єднуємо світ проти агресора, проти війни». Збірна України зірвала оплески стоячи на відкритті Дефлімпіади

І буде боротися за перемогу в загальному заліку

STOP WAR від української команди в Бразилії / Фото - скрін-шот

Збірна України буде боротися за перемогу в медальному заліку Дефлімпійських ігор. Однак головна мета – щоб заклик «Зупиніть війну» почув увесь світ. Заклик допомогти перемогти росію, здолати агресора.

З таким повідомленням перед початком змагань у Бразилії звернувся президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

«Можу вам сказати, що налаштованість команди – боротися тільки за перше місце. Я стукаю по дереву, трохи страшно говорити про таке в голос, але ми будемо боротися за перемогу України. Однак також варто звернути увагу на напис на нашому прапорі. Там головне гасло, з яким ми йдемо на боротьбу за Україну – «Зупинити війну». Зупинити вбивство українського народу, геноцид українського народу. Це те, довкола чого ми зараз об’єднуємо світову спільноту – проти агресора, проти війни. Це наша мета поряд з тим, що торкається спортивної перемоги».

Ось, як збірну України з надписом «STOP WAR» зустрічали на церемонії відкриття Дефлімпіади. Всі трибуни аплодували стоячи.

На минулій Дефлімпіаді наша команда завоювала 99 медалей і посіла друге місце в медальному заліку, як і на змаганнях в 2013-му і 2009-му роках. Однак цього разу головний конкурент буде відсутній. Команди росії і білорусі не допущені до змагань. Очевидно, що країни, які розв’язали війну, не мають права бути допущеними до свята спорту.

«В цих умовах, коли Україна відстоює свою незалежність, захищається від агресора, від країни-вбивці, захищає також і світ, і Європу, принциповим було прийняття рішення про відсторонення країн-агресорів від Дефлімпійських ігор. Це значимий крок, який підтриманий спортивною спільнотою».

Наша команда в Бразилії – різнобарвна. В ній є як 15-річна, так і 44-річний спортсмени. Її склад нараховує представників з 21 регіону України. І якщо на зимових Паралімпійських іграх ми були представлені лиш в 2 видах спорту, то на Дефлімпіаді – в 16 з 21. Включно з велоспортом, де українці дебютують. Проте, війна все ж змусила скорегувати плани з приводу чисельності команди:

«Взагалі можу сказати про новий і дуже жорсткий принцип формування національної дефлімпійської команди в цьому році. Він жорсткий і навіть жорстокий. Прийнято рішення про суттєве скорочення національних дефлімпійських команд з 16 видів спорту. Ми хотіли оптимізувати витрати. Національна команда сьогодні нараховує 240 осіб, з яких 170 спортсменів. Команда невелика, порівняно з тим, що планувалося 348 осіб. Ми скорочували так, що, чесно кажучи, деякі наші спортсмени просто плакали. Обиралися тільки ті, хто реально претендують на медалі. Виключно такий принцип. Четверте місце ми вже не розглядали».

При цьому, Валерій Сушкевич, нарівні з тим, що подякував президенту України, уряду, міністерству молоді і спорту за можливість поїздки в Бразилію, також наголосив – чимала кількість країн (Португалія, Литва, Туреччина, Польща, США та ін.) допомагали в проведенні учбово-тренувальних зборів безкоштовно, без витрат для нашого бюджету.

«Можемо сказати, що під час війни нас підтримали різні країни світу. Щоб Україна боролася за перемогу у світовому дефлімпійському спорті в надії на велику перемогу української армії, українського народу у війні з агресором».

Дефлімпіада триватиме з 2 по 15 травня. І наша команда, без перебільшення, готова віддати всі сили, щоб українці могли ними пишатися.