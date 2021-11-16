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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Министерство спорта разрабатывает кодекс правильного поведения для украинских спортсменов

Об этом рассказал Вадим Гутцайт
Olympics
13:53
Министерство спорта разрабатывает кодекс правильного поведения для украинских спортсменов
Фото: Минспорта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что в разработке находится специальная справка для украинских спортсменов, благодаря которой они будут знать, как вести себя в неоднозначных ситуация.

После предыдущих громких инцидентов появился ли условный кодекс поведения украинских спортсменов с их российскими коллегами-соперниками? Понятно, что никто не может запретить им общаться в мессенджерах, а как насчет публичного проявления чувств, как это было с легкоатлеткой Ярославой Магучих, фристайлистом Александром Абраменко, недавно отличившимся резонансными высказываниями по поводу украино-российской войны?

Ну, все же видели последствия подобного общения на летней Олимпиаде. И я считаю, что наши спортсмены отлично понимают, что представляют Украину. Мы разрабатываем специальную справку для них, понимая, что каждое слово на сегодняшний день можно перекрутить.

Поэтому наши атлеты должны быть максимально осмотрительными в своих высказываниях.


Напомним, олимпийский чемпион Александр Абраменко заявил, что его слова о российской агрессии перекрутили.

Источник: glavcom.ua Сергей Остапенко
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