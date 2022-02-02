Министр молодежи и спорта: «Украину могли лишить права выступать под «сине-желтым» флагом»

Вадим Гутцайт / фото - Главком

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о последствиях скандального расследования WADA, а также заявил, что сборная могла лишиться флага на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

На этот раз такого, как в Токио, не будет. Не должно быть.

Как вообще на подготовку в Пекин повлияло расследование WADA по Украине? Чем это нам чревато?

К сожалению, а может и к счастью, эта проблема произошла в мое время, когда я здесь работаю. Потому что где бы я ни работал, всегда какие-то сложные моменты беру на себя и иду их решать. Мы сейчас полностью сотрудничаем с WADA. Провели свой аудит, открыли все для WADA, предоставили все письма и информацию, которую они спрашивали, когда это взорвалось.

Были моменты, когда нас могли лишить права выступать под нашим флагом. Но наши вместе с WADA действия обеспечили отсутствие последствий для украинских спортсменов по результатам расследования.

То есть, нас могли дисквалифицировать как Россию?

Это если бы комиссия WADA нашла больше нарушений. Слава богу, таких критических нарушений больше не было. С самого начала было понятно, что украинский кейс полностью отличается от русского.