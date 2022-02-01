МОК допускает заполнение арен ОИ-2022 в Пекине на 30% зрителей

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует некоторые стадионы Олимпийских игр в Пекине заполнять зрителями на 30%. Об этом сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби, слова которого приводит портал Inside the games.



Отметим, что иностранные болельщики из-за пандемии коронавируса не будут допущены на Олимпийские игры.

С точки зрения количества зрителей мы еще не достигли договоренности. Но я бы сказал, что если у нас будет один человек на три или два места – это будет хороший результат.

Заполняемость арены зависит от конкретного турнира, а также от того, состоится оно на открытом воздухе или в помещении. Самое замечательное – это то, что у нас будут зрители. Это не только постоянно проживающие в стране люди, но и резиденты Китая».