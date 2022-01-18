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МОК готов пересмотреть правила допуска спортсменов на Игры в Пекин-2022
Безопасность для Международного олимпийского комитета превыше всего
13:00
Пекин-2022 / Фото - olympic.ruМОК (Международный олимпийский комитет) обсуждает возможность изменения противоэпидемиологических правил в Пекине-2022, чтобы спортсмены, недавно перенесшие COVID-19, смогли принять участие на Олимпиаде. Об этом сообщил операционный директор МОК Пьер Дюкре.
«Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры. Это позволит увеличить число участников соревнований».
«Все подобные ситуации будут рассмотрены в отдельном порядке, чтобы МОК и оргкомитет «Пекин-2022» могли найти компромисс и сделать все возможное, чтобы допустить таких спортсменов. Но безопасность все равно стоит для нас на первом месте».
По действующему регламенту участники соревнований должны пройти дополнительное тестирование, если заболевание было перенесено за месяц до отправления в столицу Китая. Два отрицательных ПЦР-теста нужно сдать не менее чем за восемь рабочих дней до планируемой даты в Пекин.
Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Напомним, форуме в Пекине состоится без болельщиков.
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