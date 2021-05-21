Время играет на Олимпиады. Президент МОК отложил поездку в Токио из-за тяжелой ситуации с COVID-19 в Японии
МОК: «Игры в Токио пройдут даже, если во время турнира в Токио будет режим ЧС»
Тестовые соревнования прошли именно в таких условиях
21 мая 17:14
фото - Getty Images
Глава координационной комиссии Игр-2020 в Токио Джон Коутс сделал заявление о проведении Олимпиады в условиях, если в Японии будет введен режим чрезвычайной ситуации. Функционер отметил, что тестовые турниры прошли в таких условиях. Слова Коутса приводит Р-Спорт.
«Игры будут проведены, даже если во время турнира в Токио будет действовать режим ЧС.
Сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта в то время, как в стране действовал режим ЧС, так что сомнений нет, что Игры будут проведены даже в таком случае».
Олимпиада стартует 23 июля и продлится до 8 августа.
Ранее стало известно, что численность делегаций на Играх будет сокращена.
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