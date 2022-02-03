МОК может исключить футбол из программы Олимпийских игр

В Международном олимпийским комитете отреагировали на чемпионат мира по футболу раз в два года

Международный олимпийский комитет исключит футбол из программы Олимпийских игр, если FIFA примет решение о проведении чемпионатов мира раз в два года, сообщает The Telegraph.



Международный олимпийский комитет опубликовал первоначальный список видов спорта для летней Олимпиады-2028.

При этом, в комитете напротив футбола сделали примечание:

«МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь матчей».

Онлайн трансляция Олимпийских игр-2022 в Пекине.