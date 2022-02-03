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МОК может исключить футбол из программы Олимпийских игр
В Международном олимпийским комитете отреагировали на чемпионат мира по футболу раз в два года
03 февраля 20:59
Международный олимпийский комитет исключит футбол из программы Олимпийских игр, если FIFA примет решение о проведении чемпионатов мира раз в два года, сообщает The Telegraph.
Международный олимпийский комитет опубликовал первоначальный список видов спорта для летней Олимпиады-2028.
При этом, в комитете напротив футбола сделали примечание:
«МОК будет следить за тем, как будет меняться международный календарь матчей».
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