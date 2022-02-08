Австриец Майер стал победителем в супергиганте на Олимпийских играх
МОК: «Мы не можем заставить человека носить маску»
Брайн Макклоски рассказал о ситуации с COVID-19 на Олимпиаде
09:30
Фото: Reuters
Глава экспертной медицинской группы Международного олимпийского комитета Брайн Макклоски заявил, что МОК и оргкомитет Олимпиады рекомендует носить маски во время соревнований, но спортсмены сами решают этот вопрос.
«Наша система очень быстро обрабатывает результаты тестов, поэтому сбои исключены. Да, бывают задержки, однако в общем жалоб не поступает. Мы не можем заставить человека носить маску, так же происходит и во всем мире. Если он хочет – замечательно. Во время соревнований каждый сам решает, носить ему маску или нет.
В пределах «пузыря» у вас практически нулевая возможность, чтобы подцепить эту заразу».
Оргкомитет Олимпиады сообщил о шести новых случаях коронавируса на Играх.
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