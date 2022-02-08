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МОК: «Мы не можем заставить человека носить маску»

Брайн Макклоски рассказал о ситуации с COVID-19 на Олимпиаде
Olympics Пекин-2022
09:30
МОК: «Мы не можем заставить человека носить маску»
Фото: Reuters

Глава экспертной медицинской группы Международного олимпийского комитета Брайн Макклоски заявил, что МОК и оргкомитет Олимпиады рекомендует носить маски во время соревнований, но спортсмены сами решают этот вопрос.

«Наша система очень быстро обрабатывает результаты тестов, поэтому сбои исключены. Да, бывают задержки, однако в общем жалоб не поступает. Мы не можем заставить человека носить маску, так же происходит и во всем мире. Если он хочет – замечательно. Во время соревнований каждый сам решает, носить ему маску или нет.

В пределах «пузыря» у вас практически нулевая возможность, чтобы подцепить эту заразу».

Оргкомитет Олимпиады сообщил о шести новых случаях коронавируса на Играх.

Источник: matchtv.ru Рене Тер Велде
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