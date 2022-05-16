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МОК не допустив росію та білорусь до тендеру на показ Олімпійських ігор у 2026-му та 2028-му роках

ОІ в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо і в Лос-Анджелесі не покажуть у цих країнах
Olympics
15:46
МОК не допустив росію та білорусь до тендеру на показ Олімпійських ігор у 2026-му та 2028-му роках

Міжнародний олімпійський комітет не допустив росію та білорусь до участі у тендері на придбання телевізійних прав на показ Олімпійських ігор у 2026 та 2028 роках. Про це йдеться у прес-релізі МОК.

Тендерна документація ухвалювалась до 25 квітня.

До 24 лютого 2022 року росія та білорусь були серед учасників тендерів, але потім їх вилучили через порушення олімпійського перемир’я урядами цих країн.

Зазначимо, що у 2026 році зимові ОІ прийме Мілан та Кортіна-д’Ампеццо, а літні ОІ-2028 відбудуться у Лос-Анджелесі.

Як повідомлялося, МОК і Олімпійський рух не підтримують позицію WOA, яка рекомендувала не відсторонювати росію та білорусь.

Карен Агабекян
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