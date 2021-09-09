МОК пообещал поддержку олимпийскому движению в Афганистане, особенно женщинам
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился мнением о захвате власти в Афганистане таллибами. Функционер пообещал всестороннюю поддержку олимпийскому движению. Слова База приводит ТАСС.
«Мы продолжаем оказывать поддержку представителям олимпийского сообщества, которые остаются в Афганистане. Мы будем помогать им в получении гуманитарных виз, которые позволят покинуть страну. Особенное внимание уделяется женщинам и девушкам, чье положение может быть особенно тяжелым в связи с нынешней политической ситуацией.
НОК Афганистана связался с МОК в день закрытия Олимпийских игр в Токио, уже тогда им были высказаны серьезные опасения относительно развития событий в Афганистане. С этого момента МОК начал тесно работать со всеми, кто мог помочь людям из олимпийского сообщества Афганистана.
Как результат этих стараний – все спортсмены, которые участвовали в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, находятся за пределами страны.
Два представителя зимних видов спорта тоже находятся за пределами страны и продолжат готовиться к Играм в Пекине в надежде пройти квалификацию. Значительное число других членов олимпийского сообщества получили гуманитарные визы и могли покинуть страну».
Женщинам в Афганистане, скорее всего, запретят заниматься профессиональным спортом.
Комментарии 0