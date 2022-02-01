МОК допускает заполнение арен ОИ-2022 в Пекине на 30% зрителей
МОК приказал спортсменам и функционерам из Тайваня посетить церемонии открытия и закрытия Игр-2022
Ранее они не хотели посещать мероприятия из-за напряженных отношений с Китаем
01 февраля 13:45
Фото: insidethegames.biz
Международный олимпийский комитет (МОК) дал указание Олимпийскому комитету Тайваня присутствовать на церемониях открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает insidethegames.biz.
Ранее правительство Тайваня объявило, что спортсмены не будут участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр из-за проблем с поездками и строгими мерами противодействия COVID-19 в Пекине.
Также в Тайване обратили внимание на растущую политическую напряженность между ними и Китаем.
Отметим, что официальные лица центральной власти Тайваня бойкотируют Олимпийские игры в Пекине.
Напомним, президента Украины Владимира Зеленского не будет на церемонии открытия Олимпийских игр-2022.
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