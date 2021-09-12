МОК приветствует желание Украины принять Олимпийские игры

Бах отметил спортивные традиции страны и впечатляющую презентацию современной инфраструктуры

Томас Бах / Фото: НОК Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом во время празднования 30-летия НОК Украины.



Глава государства проинформировал президента МОК о желании провести зимние Олимпийские игры в Украине и по этому вопросу вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и в скорейшем времени направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Томас Бах поприветствовал эту инициативу, «учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны».

Президент МОК поздравил долгосрочную спортивную стратегию Украины по привлечению населения и получения пользы от ценностей спорта.

Напомним, Украина подала заявку на проведение мужского Евробаскета-2025.