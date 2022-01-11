МОК сообщил, каким будет карантин на Олимпийских играх-2022
МОК рассказал, какими будут правила на Олимпиаде-2022, связанные с коронавирусом.
Национальные сборные не будут целиком отстраняться от участия в Олимпийских играх в Пекине в случае заражения коронавирусом одного из членов команды. Участники Игр с отрицательными тестами продолжат выступать в соревнованиях при соблюдении ковидного протокола.
В случае положительного теста заболевший будет помещен в больницу или изолятор. Условия выхода из изоляции во время Олимпиады – два отрицательных теста на COVID-19 с интервалом не менее 24 часа, температура тела в норме в течение трех дней подряд, отсутствие симптомов коронавируса.
При этом все члены команды, близко контактировавшие с зараженным, смогут продолжить участвовать в соревнованиях при соблюдении перечня правил COVID-19 протокола:
- принимать пищу в одиночку;
- соблюдать карантин в одноместном номере;
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носить маску для лица все время (за исключением тренировок/соревнований, приема пищи, воды, или когда находишься в одиночестве);
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использовать транспортные средства, предоставленные национальному олимпийскому комитету, для передвижения между местом карантина и местом проведения соревнований;
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проверять свою температуру два раза в день;
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держаться на расстоянии двух метров от других людей;
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сдавать анализы на COVID-19 (ПЦР) каждые 12 часов в течение семи дней подряд (если все результаты тестов будут отрицательными в течение семи дней, частота тестирования вернется к стандартной на Играх — раз в 24 часа);
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проходить тест на COVID-19 (ПЦР) за шесть часов до соревнований.
Данный протокол для близких контактов зараженного будет действовать две недели или до момента отъезда из Китая.
Напомним, что Северная Корея отказалась от участия в Играх-2022.
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