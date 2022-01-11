МОК сообщил, каким будет карантин на Олимпийских играх-2022

Команды не будут изолированы в случае одного положительного теста у спортсмена

Фото: olympics.com

МОК рассказал, какими будут правила на Олимпиаде-2022, связанные с коронавирусом.

Национальные сборные не будут целиком отстраняться от участия в Олимпийских играх в Пекине в случае заражения коронавирусом одного из членов команды. Участники Игр с отрицательными тестами продолжат выступать в соревнованиях при соблюдении ковидного протокола.

В случае положительного теста заболевший будет помещен в больницу или изолятор. Условия выхода из изоляции во время Олимпиады – два отрицательных теста на COVID-19 с интервалом не менее 24 часа, температура тела в норме в течение трех дней подряд, отсутствие симптомов коронавируса.

При этом все члены команды, близко контактировавшие с зараженным, смогут продолжить участвовать в соревнованиях при соблюдении перечня правил COVID-19 протокола:

принимать пищу в одиночку;

соблюдать карантин в одноместном номере;

носить маску для лица все время (за исключением тренировок/соревнований, приема пищи, воды, или когда находишься в одиночестве);

использовать транспортные средства, предоставленные национальному олимпийскому комитету, для передвижения между местом карантина и местом проведения соревнований;

проверять свою температуру два раза в день;

держаться на расстоянии двух метров от других людей;

сдавать анализы на COVID-19 (ПЦР) каждые 12 часов в течение семи дней подряд (если все результаты тестов будут отрицательными в течение семи дней, частота тестирования вернется к стандартной на Играх — раз в 24 часа);

проходить тест на COVID-19 (ПЦР) за шесть часов до соревнований.

Данный протокол для близких контактов зараженного будет действовать две недели или до момента отъезда из Китая.

Напомним, что Северная Корея отказалась от участия в Играх-2022.