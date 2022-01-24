МОК готов пересмотреть правила допуска спортсменов на Игры в Пекин-2022
МОК внедрил новые меры по борьбе с коронавирусом на Зимних Играх-2022
Срок человека близко контактировавшим с зараженными, будет сокращен
10:15
Пекин-2022 / Фото - scmp.comМеждународный олимпийский комитет (МОК) рассказал об изменении мер по борьбе с коронавирусом на зимних Олимпийских играх-2022. Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Таким образом, срок, при котором человек считается близко контактировавшим с зараженными, сокращен с 14 до 7 дней. В этот период тестирование у «контактных» будет проводиться по два раза в сутки.
Отмечается, что участники Игр, у которых будет обнаружен COVID-19, после 10 и более дней карантина смогут вернуться в ранее забронированные места проживания – при отсутствии симптомов коронавируса и при наличии отрицательных тестов в течение трех дней подряд. Но после этого лицам, вылечившимся от заболевания, будет присвоен статус близкого контакта.
На данный момент МОК и оргкомитет Олимпиады-2022 разрабатывают отдельную процедуру для лиц, регулярно сдающих положительные тесты на инфекцию. Предполагается, что их в кратчайшие сроки будут отправлять домой.
Накануне состоялись официальные проводы украинских спортсменов на 24 зимние Олимпийские игры в Пекин.
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