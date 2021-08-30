Цветов – серебряный медалист Паралимпийских игр в беге на 100 м
Мужская сборная Украины стала бронзовым призером Паралимпийских игр в плавании 4х100 м
Впереди лишь Италия и Австралия
14:53
Плавание / Фото - FacebookУкраина завоевала бронзовую медаль в плавании в мужской эстафете 4х100 метров на Паралимпийских играх в Токио.
Украинцы плыли таким составом: Юрий Божинский, Денис Дубров, Андрей Трусов, Максим Крипак. Они преодолели дистанцию за 3.47,40. Отставание от лидеров составило +3,09 с.
Триумфаторами турнира стали представители сборной Австралии. Они побили паралимпийский рекорд в этой дисциплине, ранее принадлежавший украинской команде (3.48,11, 2016 год).
Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Плавание. Эстафета 4х100 м. Мужчины
1. Австралия – 3.44,31
2. Италия – 3.45,89
3. Украина – 3.47,40
Ранее украинец Андрей Трусов выиграл золотую медаль Паралимпиады-2020, установив мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров на спине.