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«На 6 фехтовальщиков 7 тренеров». Беленюк обвинил Минспорта в двойных стандартах в вопросе Килипко

Жан опубликовал количество тренеров и спортсменов от каждой украинской спортивной федерации

Olympics
17:38
«На 6 фехтовальщиков 7 тренеров». Беленюк обвинил Минспорта в двойных стандартах в вопросе Килипко
Гутцайт и Беленюк / Фото: Новинарня

Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк в Facebook обвинил Министерство спорта в двойных

«Почему на 6 фехтовальщиков было 7 тренеров, а Марине Килипко было отказано в праве иметь личного тренера в Токио?

И это при условии, что руководство Министерства молодежи и спорта убеждало нас всех в том, что есть установленная квота: на 100% спортсменов, в делегацию можно включать только 50% персонала (тренеры, врачи, массажисты, психологи)

Очевидно, что для команды фехтовальщиков руководство Министерства сделало исключение. А это уже двойные стандарты, которые недопустимы, тем более в спорте.

Это яркое свидетельство того, что на самом деле не было проблемы обеспечить нескольких спортсменов личными тренерами (я говорю о Марине Килипко, о Кристине Пограничной).

Такие ситуации показывают отношение к спортсменам. Я могу даже сказать, пренебрежительное, высокомерность. И это происходит с теми спортсменами, которые в силу разных причин не могут за себя постоять.

Но не на этот раз! Я докажу это вопрос до конца и мы узнаем, кто был виноват в том, что спортсмены в Токио поехали без своих тренеров, а в других видах спорта быть «более обласканных» в Министерстве, тренеров в команде было столько же, сколько и спортсменов, а у фехтовальщиков даже больше.

Я проанализировал Приказ Министерства молодежи и спорта Украины от 14 июля 2021 № 2470 Об участии официальной делегации национальной сборной команды Украины в Играх XXXII Олимпиады Токио 2020 в г.. Токио (Япония) по количеству спортсменов и тренеров по видам спорта

Предлагаю и вам ознакомиться с цифрами.

Бадминтон: 2 – 1 главный тренер (2 и 1)

Бокс: 5 – 1 главный тренер – 3 личные тренеры – 1 тренер – врач (5 и 5)

Борьба вольная: 9 + 1 спарринг-парнтера – 2 и.о. главных тренеров (женщины-мужчины) – 2 личных тренеров – 2 старших тренеров – тренер-врач-тренер-массажист (9 и 8)

Борьба греко-римская 3 + 2 спарринг-партнерты – и.о. главного тренера – старший тренер (3 и 2)

Тяжелая атлетика: 2 – главный тренер – старший тренер – личный тренер – тренер – врач (2 и 4)

Велосипедный спорт (маунтенбайк): 1 – главный тренер – старший тренер-механик (1 и 2)

Велосипедный спорт (трек): 2 – главный тренер (2 и 1)

Велосипедный спорт (шоссе): 2 – старший тренер – тренер-массажист – тренер – механик (2 и 3)

Гребля академическая: 2 – тренер (2 и 1)

Гребля на байдарках и каноэ: 10 – главный тренер – 4 старших тренеры – тренер-врач – тренер – массажист (10 и 7)

Гребной слалом: 1 – тренер (1 и 1)

Спортивная гимнастика: 5 – 1 главный тренер – 2 старших тренеров – тренер (5 и 4)

Гимнастика художественная: 7 – 5 тренеров (7 и 5)

Дзюдо: 7 – главный тренер – 2 старших тренеров – 3 тренера – тренер-массажист – тренер – врач (7 и 8)

Каратэ: 3 – главный тренер – тренер – тренер – врач (3 и 3)

Конный спорт: 2 – 2 личных тренеров (2 и 2)

Легкая атлетика: 47 – главный тренер (лидер команды) – 4 главных тренеров – 4 старших тренеров – 11 личных тренеров – 3 тренера-врача – 4 тренера-массажиста (47 и 27)

Плавание: 8 – 2 старших тренеры – тренер-массажист – тренер-врач – личный тренер (8 и 5)

Синхронное плавание: 9 – начальник команды – старший тренер – тренер-акробат – тренер-массажист – тренер (9 и 5)

Стрельба из лука: 4 – главный тренер – старший тренер (4 и 2)

Стрельба пулевая 5 – главный тренер – 2 старших тренеров (5 и 3)

Стрельба стендовая: 1 – главный тренер (1 и 1)

Прыжки на батуте: 1 – тренер (1 и 1)

Прыжки в воду: 6 – главный тренер – старший тренер – 2 личных тренеров (6 и 4)

Современное пятиборье: 1 – личный тренер – тренер по фехтованию – тренер по верховой езды (1 и 3)

Теннис: 5 – тренер (5 и 1)

Теннис настольный: 3 – главный тренер (3 и 1)

Триатлон: 1 – главный тренер (1 и 1)

Фехтование: 6 – главный тренер – 2 старших тренеров – 3 тренеров – тренер-психолог (6 и 7)

Всего спортсменов – 160, а тренеров (главные тренеры, старшие тренеры, личные тренеры, тренеры, тренеры-врачи, тренеры-массажисты) – 118

Это точно не соотношение 1 к 2, количество спортсменов количеству тренеров, врачей, масажистов, психологов. Даже по легкой атлетике

После начала работы в сессионном режиме парламента, я буду инициировать рассмотрение вопросов подготовки и участия наших спортсменов в Токио на заседании Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Хочу отметить, что я жду еще ответ на свой депутатский запрос относительно даты вылета и даты прилета каждого члена нашей делегации (штаб делегации, спортсмены, тренеры, врачи, массажисты, тренеры-механики, представители организационного сопровождения, спарринг-партнеры, коноводы) для того, чтобы понять, сколько времени находились члены нашей делегации на Олимпиаде, и сколько одновременно в поселке было представителей штаба делегации и представителей организационного сопровождения и сколько соответствии спортсменов и тренеров.

Отдельно будем изучать, кто был среди представителей организационного сопровождения, какие функции они на самом деле выполняли, поскольку Министерство отказалось мне дать ответ по существу в отношении функциональных обязанностей штаба делегации».


Напомним, ранее министр спорта Вадим Гутцайт, который является олимпийским чемпионом по фехтованию, рассказал, что включением тренеров в делегацию занимались федерации, а не Минспорта.

Карен Агабекян
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Жан Беленюк Вадим Гутцайт

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