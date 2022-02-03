На Играх в Пекине выявлено 55 случаев заражения COVID-19 за сутки

Коронавирус продолжает атаковать столицу Китая

Пекин-2022 / Фото - voanews.com

2 февраля в столицу Китая прибыли 753 человека, причастны к проведению Олимпийских игр, из них 325 спортсменов и официальных представителей сборных.В ходе тестирования в аэропорту Пекину было выявлено 29 случаев заражения на COVID-19, 13 из них – у спортсменов и представителей сборных. Об этом сообщаеттурнира.Еще 26 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре» – 13 из них у спортсменов и представителей команд.Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.