По итогам первых двух заездов Гунько идет на последнем месте Пекина-2022
На Олимпиаде-2022 три новых случая заражения коронавирусом
12-го февраля в Пекин прибыли 136 человек
13 февраля 08:59
Пекин-2022 / фото - Getty Images
В субботу, 12 февраля, на Олимпийаде-2022 в Пекине были диагностированы три новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Игр.
Всего в Пекин прибыли 136 человек, связанных с проведением Игр. Из них 81 спортсмен и официальные представители сборных. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту выявили два случая заражения, из них один — у спортсмена, имя которого не раскрывают.
В олимпийском «пузыре» за сутки было сделано 69 558 тестов. Позитивным оказался лишь один.
Напомним, по итогам первых двух заездов Гунько идет на последнем месте Пекина-2022.
Комментарии 0