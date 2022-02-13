На Олимпиаде-2022 три новых случая заражения коронавирусом

12-го февраля в Пекин прибыли 136 человек

Пекин-2022 / фото - Getty Images

В субботу, 12 февраля, на Олимпийаде-2022 в Пекине были диагностированы три новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Игр.

Всего в Пекин прибыли 136 человек, связанных с проведением Игр. Из них 81 спортсмен и официальные представители сборных. В ходе тестирования на коронавирус в аэропорту выявили два случая заражения, из них один — у спортсмена, имя которого не раскрывают.

В олимпийском «пузыре» за сутки было сделано 69 558 тестов. Позитивным оказался лишь один.

Напомним, по итогам первых двух заездов Гунько идет на последнем месте Пекина-2022.