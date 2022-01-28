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На Олимпиаде-2022 в Пекине зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса

Один из зараженных – старший тренер мужской сборной Украины по биатлону
Olympics Пекин-2022
11:39
На Олимпиаде-2022 в Пекине зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
Фото: olympics.com

Оргкомитет Олимпиайды-2022 на своем официальном сайте сообщил о 12 новых случаях заболевания коронавирусом.

27 января два члена спортивных делегаций сдали положительные тесты на COVID-19, один из которых - старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра. Еще 10 проб выявили коронавирусную инфекцию у лиц, связанных с Олимпийскими играми-2022.

Для участников Игр-2022 опубликованы новые правила пользования соцсетями.

Олег Шумейко-младший
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