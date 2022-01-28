Сборная Украины осталась без старшего тренера накануне Олимпиады-2022
На Олимпиаде-2022 в Пекине зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса
Один из зараженных – старший тренер мужской сборной Украины по биатлону
11:39
Фото: olympics.com
Оргкомитет Олимпиайды-2022 на своем официальном сайте сообщил о 12 новых случаях заболевания коронавирусом.
27 января два члена спортивных делегаций сдали положительные тесты на COVID-19, один из которых - старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра. Еще 10 проб выявили коронавирусную инфекцию у лиц, связанных с Олимпийскими играми-2022.
Для участников Игр-2022 опубликованы новые правила пользования соцсетями.