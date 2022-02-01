На Олимпиаде могут заполнять трибуны на 30%. Но это не точно – Китай боится нарушить свою строгую антиковид-систему

Она подразумевает полную изоляцию участников от всех остальных

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До старта зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине остаются считанные дни, но пессимистичных слухов вокруг перспектив их проведения не уменьшается. Каждый день из Китая приходят новости о все большем числе инфицированных спортсменов и членов делегаций, несмотря на беспрецедентные антиковидные меры безопасности.

На фоне того, что некоторые соревнования в таких условиях могут оказаться на грани срыва, вопрос болельщиков даже отошел на второй план. Но он все еще болезненный для Международного олимпийского комитета (МОК), для которого это одна из составляющих финансового итога проведения Игр. Конечно, есть статья дохода от продажи прав на трансляции, но отсутствие зрителей – это огромный убыток. Тем более, что в прошлом году организация уже потеряла колоссальные деньги из-за того, что летние Игры в Токио проходили без зрителей.

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Об отсутствии зрителей из-за рубежа было известно давно, а вот вопрос по поводу невозможности присутствия местных болельщиков возник после проникновения штамма «Омикрон» в китайскую столицу в середине января. После этого даже несколько кварталов в Пекине были закрыты из-за случаев заражения, в том числе община Аньчжэньли в районе Чаоян, ключевом районе зимних Олимпийских игр.

Однако МОК до последнего надеется, что болельщиков все же допустят на трибуны, причем называется даже весьма немаленькая цифра – 30% от вместимости арен.

«Будут работать схемы, гарантирующие присутствие зрителей на трибунах и в то же время безопасность для всех участников. С точки зрения вместимости мы еще не достигли договоренности. Но я бы сказал, что если у нас будет один человек на три или два места – это уже хороший результат», – сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Кристоф Дюби / Фото - Getty Images Кристоф Дюби / Фото - Getty Images

Зрителей, желающих попасть на трибуны, будут ждать серьезные проверки, возможно, даже в несколько этапов, чтобы точно исключить возможность допуска инфицированных людей. Ожидается, что среди болельщиков могут быть не только постоянно проживающие в стране люди, но и резиденты Китая.

«Заполняемость зависит от конкретного соревнования, а также от того, проводится оно на открытом воздухе или в помещении. Самое замечательное – то, что у нас будут зрители. И это не только постоянно проживающие в стране люди, но и резиденты Китая, мы настаивали на этом».

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На данный момент в Пекине введена «замкнутая система управления» на Играх, которая обеспечивает полную изоляцию участников Игр от местного населения. И от эффективного функционирования этой системы будет зависеть и то, пустят ли болельщиков на трибуны. Доктор Брайан Макклоски, председатель Медицинской экспертной группы Пекина-2022, признался, что сейчас система все еще проходит проверку. Ожидается, что окончательное решение этого вопроса будет принято уже в ближайшие дни. Китай планирует провести эту Олимпиаду максимально иезуитски и не собирается отступать – либо строгое подчинение правилам, либо никак.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.