На Олимпиаде за последние сутки выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19
На Олимпиаде в Токио выявлено 29 новых случае коронавируса
Среди заразившихся нет атлетов
6 августа 14:00
Фото: AP
На Олимпийских играх-2020 выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оргкомитет турнира.
Всего за время проведения Олимпиады COVID-19 был выявлен у 382 человек.
Все случаи зафиксированы в Олимпийской деревне, среди новых зараженных нет спортсменов.
Напомним, что на Играх в Токио, Япония, сборная Украины выступила лучше, чем в Рио-2016.
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