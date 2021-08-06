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На Олимпиаде в Токио выявлено 29 новых случае коронавируса

Среди заразившихся нет атлетов
Olympics Токио-2020
6 августа 14:00
На Олимпиаде в Токио выявлено 29 новых случае коронавируса
Фото: AP

На Олимпийских играх-2020 выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оргкомитет турнира.  

Всего за время проведения Олимпиады COVID-19 был выявлен у 382 человек. 

Все случаи зафиксированы в Олимпийской деревне, среди новых зараженных нет спортсменов.

Напомним, что на Играх в Токио, Япония, сборная Украины выступила лучше, чем в Рио-2016.

Олег Шумейко-младший
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коронавирус Токио-2020

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