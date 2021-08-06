На Олимпиаде в Токио выявлено 29 новых случае коронавируса

Среди заразившихся нет атлетов

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На Олимпийских играх-2020 выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оргкомитет турнира.



Всего за время проведения Олимпиады COVID-19 был выявлен у 382 человек.

Все случаи зафиксированы в Олимпийской деревне, среди новых зараженных нет спортсменов.

Напомним, что на Играх в Токио, Япония, сборная Украины выступила лучше, чем в Рио-2016.