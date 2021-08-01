На Олимпиаде за последние сутки выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19

Среди новых инфицированных один спортсмен

Фото: nytimes.com

На Олимпийских играх в Токио (Япония) за последние сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся на Играх-2020 достигло 264. Об этом сообщает оргкомитет турнира.

Среди новых инфицированных один спортсмен. Количество зараженных коронавирусом в Японии превысило 10 тысяч.

Athleten Deutschland раскритиковал МОК из-за «тюремных условий» в Токио-2020.