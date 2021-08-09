На Олимпийских играх в Пекине снова будет ОКР, а не Россия

Также российский гимн снова будет заменен на музыку Чайковского





Фото: RT На зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году сборной России снова будет запрещено использовать свой флаг и гимн. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции». Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил на два года сборную России. Поэтому на международных соревнованиях россияне выступают под знаменами ОКР.